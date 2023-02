Des écoles pour le gotha – Quand la reine consort Camilla étudiait dans un pensionnat vaudois En 1963, la future épouse royale britannique a été envoyée à Tolochenaz dans une «finishing school» à 16 ans. En 1900, le canton de vaud comptait 140 de ces établissements très sélects. Marie Vanolli

L’Institut Mont Fertile de Tolochenaz dans les années 1950 et 1960. Musée Bolle

Qui sait que la reine consort Camilla a fait une partie de ses écoles à Tolochenaz? C’était dans les années 60, à l’Institut Mon Fertile (voir encadré). Et elle n’est pas la seule aristocrate à avoir été envoyée dans un pensionnat romand. On a ainsi vu Diana à l’Institut Alpin Videmanette et Elena de Roumanie au Château Mont-Choisi.