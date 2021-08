Les masques dans l’art (5/8) – Quand la peste attirait les corbeaux Mis au point par le médecin de trois rois de France, le masque des soignants de la peste a été adopté par la commedia dell’arte. Benjamin Chaix

La peste à Genève en 1530. ÉDOUARD ELZINGRE/GETTY IMAGES

On les appelle les corbeaux à cause de leur masque au bec de cuir plutôt inquiétant. Cet accessoire les signale comme des personnes au service des malades ou des morts de la peste, qu’ils soient médecins, brancardiers ou fossoyeurs. Ce masque a inspiré en Italie un personnage de la commedia dell’arte appelé Il medico della peste, dont le long bec doré, blanc ou noir apparaît traditionnellement sur les quais de Venise à l’époque du carnaval.

À l’origine, le sinistre masque de corbeau est fait pour permettre à celui qui le porte de bourrer ce long appendice d’herbes aromatiques assez odorantes pour contrer les effluves de la maladie. On attribue cette brillante idée à Charles Delorme (1584-1678), un médecin français actif à la Cour des rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, qui, le premier, en 1619, revêt une tenue adaptée aux soins prodigués aux pestiférés. Il s’agit d’un long manteau en cuir, de gants, d’un chapeau et d’un masque contenant de l’encens. Les yeux sont protégés par des bésicles, grosses lunettes rondes qui accentuent le caractère insolite de l’ensemble. Ainsi va-t-il dans Paris la bouche remplie d’ail et de fleurs de rue à la forte odeur.