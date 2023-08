Petite histoire de nos lieux de détente (4/5) – Quand la Perle du Lac devait accueillir le Palais des Nations Ce sont des sites où l’on aime se retrouver en été. Connaissez-vous tous les épisodes de leur passé? Cathy Macherel

Le concours pour un Palais des Nations d’abord planifié à la Perle du Lac avait fait l’objet de 377 projets. Ici, celui de l’architecte hongrois Joseph Vago, primé mais nul gagnant. ARCHIVES DES NATIONS UNIES GENÈVE

Vivre la culture en plein air, c’est l’un des plaisirs de l’été. S’il est un lieu qui s’y prête, c’est bien la Perle du Lac: des années qu’on vient s’y battre pour un transat devant une toile de cinéma en plein air. Et outre CinéTransat, d’autres manifestations conceptuelles y attirent la foule, telle la récente Biennale insulaire des espaces d’art de Genève.

La foule de CinéTransat en 2012, sur les pentes de la Villa Bartholoni, laquelle aurait pu connaître un autre destin. PIERRE ALBOUY

La Perle du lac et ses parcs voisins (Mon Repos, Moynier, Barton) offrent à la population genevoise un espace public précieux, dont une longue et charmante promenade en bordure directe du Léman. Or cette jouissance s’est gagnée au fil de nombreuses tractations. Pour peu, deux de nos parcs (Perle du Lac, Moynier) auraient pu se retrouver entourés de très hautes barrières et de portiques de sécurité. Voyons pourquoi.

Au milieu des années 1920, la Société des Nations (SDN), à l’étroit au Palais Wilson, cherche des terrains pour y construire un nouveau siège, à la dimension ambitieuse. Restera-t-elle vraiment à Genève? Pas sûr, car Bruxelles lui fait aussi les yeux doux.

Wilsdorf exproprié

Dans ce contexte, le Conseil d’État se montre bien décidé à tout faire pour que la SDN ne quitte pas Genève. Celle-ci a déjà acquis la parcelle de la Villa Moynier lorsque le Grand Conseil, en 1926, vote la vente forcée du domaine de la Perle du Lac, lequel appartient à Hans Wilsdorf. Le fondateur de Rolex avait acquis deux ans plus tôt ce terrain, comportant l’Orangerie et les écuries du domaine Bartholoni. Les Wilsdorf font recours jusqu’au Tribunal fédéral contre cette expropriation que la loi justifie au nom de l’«utilité publique», ce qu’ils contestent, puisque ni la Municipalité ni l’État ne vont en bénéficier.

Le TF rejette le recours en arguant que «la Société des Nations est une institution qui est destinée à servir les intérêts supérieurs des États qui en font partie, donc de la Suisse elle-même», comme le comme le rapporte le «Journal de Genève» du 15 mai 1927.

Tout semble indiquer dès lors que la Palais des Nations va s’ériger au bord du lac, sur les parcelles des Villas Moynier et Bartholoni, et de la Perle du Lac. C’est d’ailleurs dans ce décor que les architectes engagés dans le concours pour concevoir le futur Palais des Nations dessinent leurs maquettes. Pas moins de 377 propositions, dont celle de Le Corbusier, parviennent au jury. On en trouve la trace dans les très riches archives de l’ONU à Genève.

Le projet moderniste de Palais des Nations de Le Corbusier – Jeanneret, selon les plans prévus à la Perle du Lac. Il avait été recalé. ARCHIVES DES NATIONS UNIES GENÈVE

Mais cette perspective d’un Palais des Nations sur la rade ne fait pas l’unanimité à Genève. Les autorités doivent ménager la chèvre et le chou, entre la peur de voir la SDN mettre les voiles et celle de préserver son paysage et ne pas fâcher la population. Tandis que le jury n’arrive pas à désigner l’architecte gagnant qui érigera le Palais, la Société des Nations se retrouve à l’étroit dans son projet, puisqu’il faut lui ajouter une bibliothèque. Une aubaine: les autorités genevoises lui proposent alors une partie du domaine public de l’Ariana, quitte à tordre un peu le testament de celui qui en avait fait don à la Ville, Gustave Revilliod. Tout le monde est gagnant.

C’est ainsi que se négocie l’échange de terrain, en 1928. La Ville récupère les domaines du bord du lac, un temps propriétés de la SDN, pour en faire des parcs publics. Le Palais des Nations, lui, est construit à l’Ariana par cinq architectes primés chargés d’élaborer un projet commun. Les travaux dureront de 1929 à 1938.

Ambiance, vers 1900, sur la promenade qui longe le Léman sur la rive droite, ici au parc Mon Repos. BIBILOTHÈQUE DE GENÈVE

Cathy Macherel est journaliste à la Tribune de Genève depuis 2010. Elle collabore à plusieurs rubriques, locale, Week-end et gère certains suppléments. Elle s'occupe notamment d'aménagement du territoire et affiche une prédilection pour les enquêtes et les approches magazine. Plus d'infos

