Hockey sur glace, play-off – Quand la patinoire devient un vrai échiquier Mardi, l’avantage du dernier changement de ligne a souri à Fribourg. Genève compte bien en profiter à son tour, jeudi, aux Vernets. Explications. Christian Maillard

Les changements de ligne sont souvent déterminants, lorsque l’équipe joue à domicile. Eric Lafargue

Doit-on les appeler Karpov ou Kasparov? Lors de ce premier acte des play-off entre Fribourg Gottéron à Genève-Servette qui s’est joué ce mardi à la BCF Arena, ce n’était plus une patinoire mais un échiquier qui se trouvait devant le banc des deux coaches. Que ce soit Christian Dubé ou Pat Emond, les deux ont tour à tour avancé ou retiré leurs pions en fonction du choix qu’effectuait l’autre et vice versa. «Il faut une stratégie, toutes les équipes en ont une», sourit l’entraîneur des Dragons, qui a eu toutefois le coup d’œil et de bonnes décisions pour prendre d’emblée l’ascendant sur son adversaire dans cette série, même si elle ne fait que commencer.