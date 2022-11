Initiation musicale – Quand la musique contemporaine se met à hauteur d’enfant Avec sa Journée des familles, l’ensemble Contrechamps rapproche les plus petits de la création d’aujourd’hui, par le biais d’ateliers et d’activités intrigants. Rocco Zacheo

Initiation aux instruments pour très jeune public, lors de la journée famille que l’ensemble Contrechamps a déployée en 2021. CONTRECHAMPS

C’est un territoire miné, une zone hostile qu’on traverse avec peine. En voulant se rapprocher, on se frotterait immanquablement à des clichés coriaces, mais aussi à quelques vérités qui continuent de garder éloigné le grand public. La musique contemporaine, voilà un domaine artistique qui suscite des résistances quasi pavloviennes. Ses langages sophistiqués et les sonorités complexes et peu harmonieuses qui s’en dégagent la plupart du temps tendent des défis considérables à nos pavillons auditifs. Alors, trop souvent, on préfère ne pas relever les défis, contourner l’obstacle et passer outre. Sauf que, du côté des artistes, on ne l’entend plus de la même manière. En une décennie, beaucoup a été fait pour que tombent les palissades et pour conquérir les réfractaires.