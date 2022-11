Haute École d’art et de design – Quand la mode fait son show Le Défilé de la HEAD a présenté vendredi soir les créations de ses étudiants en mode, bijou et accessoires, et désigné quatre lauréats. Pascale Zimmermann Corpataux

1 / 5 Le Défilé de mode, bijou et accessoires de la HEAD brise les codes. PR/LDD

Décor différent cette année pour la grande parade des étudiants et étudiantes de la Haute École d’art et de design (HEAD). Les collections de mode, bijou et accessoires ont défilé vendredi 4 novembre en suivant les branches d’un triangle, selon une scénographie orchestrée par les élèves de la section Architecture d’intérieur, et non pas le long du traditionnel tapis, souvent rouge.