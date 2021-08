Bus autonome à Belle-Idée – Quand la mobilité du futur se teste à l’hôpital Dans le cadre d’une recherche européenne, les TPG expérimentent un service de transport à la demande automatisé. Avec de prochaines applications concrètes. Marc Moulin

Dans le cadre d’un projet de recherche européen, les TPG prennent part au développement d’un service de transport à la demande sur le domaine de la clinique psychiatrique de Belle-Idée. Il s’agit d’un minibus autonome dont les trajets sont optimisés en fonction des besoins des patients/soignants/visiteurs. LUCIEN FORTUNATI

Ovoïde et silencieux, orange et blanc, le minibus se fraie un chemin parmi les arbres centenaires du domaine de Belle-Idée, sans qu’aucun de ses occupants – qui devisent entre eux dans l’habitacle – ne semble piloter l’engin. Si une clinique psychiatrique a un riche potentiel de scènes incongrues, celle-ci pourrait devenir bientôt ordinaire. C’est en effet la mobilité du futur que les TPG – avec une quinzaine de partenaires – ébauchent et expérimentent sur le site hospitalier chênois.

Un minibus autonome? Du déjà-vu, penserez-vous. Mais on ne trouvera pas ailleurs d’ambition égale à ce qui se trame sur ce campus hospitalier genevois d’une trentaine de bâtiments disséminés sur 38 hectares. Si les lignes fixes de bus autonome essaiment, les trois navettes Navya basées à Belle-Idée sont les seules à réinventer constamment leurs trajets, au gré de la demande des usagers. Le logiciel qui les gère calcule l’itinéraire le plus rationnel, en regroupant les requêtes.