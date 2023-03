Au Tribunal de police de Genève – Quand la justice cherche les responsables d’incendies Deux hommes identifiés comme incendiaires involontaires ont comparu mercredi. Avec des fortunes diverses. Luca Di Stefano

Un employé communal est sanctionné pour avoir utilisé son chalumeau à mauvaises herbes sans les précautions nécessaires. ARCHIVE

Avouons qu’il y a plus agréable comme cadeau de départ à la retraite. Tout juste avait-il mis un point final à sa carrière que cet employé d’une commune genevoise était convoqué au tribunal ce mercredi. Incendie par négligence, dit l’acte d’accusation. Pourquoi lui? Parce que le sexagénaire, chalumeau à mauvaises herbes à la main, est passé devant ce cabanon quelques heures avant qu’il ne s’embrase. «Vous vous sentez responsable?» interroge d’emblée la présidente du Tribunal de police. «Non», répond le néoretraité, sans l’ombre d’un doute.

Mais ce brûleur dont la flamme peut atteindre 900 degrés fait de lui un suspect. D’autant que l’employé communal l’a utilisé pour éliminer la végétation indésirable sur une porte qui, malgré ses apparences trompeuses, se révélera être en bois. Et selon un rapport d’enquête, c’est là le point de départ de l’incendie.

Le chalumeau à désherbant

Question suivante de la juge: «Quelle formation avez-vous eue pour utiliser un brûleur à végétaux?» Nouvelle réponse laconique du prévenu: «Aucune. Mais on en a eu une après l’incendie.» Lors de ce cours dispensé visiblement trop tard, il apparaîtra qu’un certain nombre de précautions s’imposent. Parmi celles-ci, des distances à respecter. Convoqué comme témoin, un collègue de l’accusé confirme: «Depuis la formation, on a arrêté d’utiliser le chalumeau, car on n’a plus la distance nécessaire dans les endroits où on doit désherber.»

«On a eu une formation à l’utilisation du chalumeau, mais après l’incendie.» Le prévenu accusé d’incendie par négligence

Avant le verdict, Me Mike Hornung, l’avocat de l’employé des espaces verts, a tenu à signaler à la juge plusieurs éléments. D’abord, l’employé communal avait déjà utilisé le même chalumeau, au même endroit, un an plus tôt. Le jour du sinistre, il est revenu sur les lieux de son passage et n’a rien vu de suspect. Mais surtout, le fonctionnaire n’a rien fait d’autre que ce que son employeur lui demandait de faire.

De quoi convaincre la juge? Non. La condamnation du jeune retraité (qui comparaissait après avoir contesté un jugement par ordonnance pénale) est confirmée. La peine pécuniaire avec sursis l’accompagne pour son départ à la retraite.

La cuisinière allumée «par mégarde»

Au terme de cette demi-journée d’audiences placée sous le signe de l’incendie par négligence, un jeune employé de commerce s’en est mieux sorti. Lui a été acquitté alors qu’il avait été identifié par le Ministère public comme responsable de l’incendie d’un local commercial exigu. Selon l’accusation, il aurait pu «par mégarde» – en s’y frottant lors de son passage, par exemple – tourner le bouton de la plaque de cuisson au moment où il utilisait la machine à café placée à 20 centimètres de là. «Impossible, rétorque-t-il. J’ai vérifié que tout était éteint en sortant. Si c’était le cas, le voyant lumineux de la plaque de cuisson aurait été allumé.»

Son avocat, Me Robert Assaël, souligne non seulement les nombreux problèmes électriques du local, mais également la possibilité que quelqu’un d’autre ait tourné les tiges des commutateurs de la cuisinière. En somme, le doute est permis. Et la juge a douté. «Le dossier ne permet pas d’établir qu’il a allumé les plaques de cuisson, même par négligence.»

