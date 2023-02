Soldats chassés d’Afrique – Quand la France s’en va, la Russie la remplace Après le Mali, le Burkina Faso demande aux soldats de la force Sabre de quitter le pays. Un départ qui illustre un sentiment antifrançais croissant en Afrique francophone. Alain Rebetez - Paris

Une manifestation dans les rues de Ouagadougou, le 20 janvier dernier, contre la présence des militaires français et en faveur de Vladimir Poutine. OLYMPIA DE MAISMONT/AFP

Jusqu’à quand la France gardera-t-elle une présence armée en Afrique? Mardi 25 janvier, l’annonce du retrait de la force Sabre du Burkina Faso, à la demande des autorités de Ouagadougou qui ne veulent plus d’un accord de défense avec la France datant de 2010, tombait abruptement. Dans un communiqué lapidaire, le ministère français des Affaires étrangères expliquait que le gouvernement burkinabè avait dénoncé la veille un accord de défense qui liait les deux pays depuis 2010 et qu’en conséquence, les 400 soldats des forces spéciales auraient un mois pour quitter le territoire. En moins d’un an, c’est le troisième pays d’Afrique francophone, après le Mali et la République centrafricaine, qui exige le départ des troupes françaises.