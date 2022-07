Musique – Quand la folk faisait vibrer la Suisse romande et naître Paléo Parmi les mouvements de jeunesse post-68, le renouveau folk a connu un impact aussi fort que fugace sous nos climats. Un livre en raconte l’histoire, faite de sabots, de banjos et d’un certain festival nyonnais. Francois Barras

En juillet 1978, le public arrive avec ses sacs de couchage sur le terrain de Colovray pour vivre la troisième édition du Nyon Folk Festival, qui ne s’appellera Paléo qu’en 1986. VQH ©Jean-Claude Curchod

De la bourrasque folk qui a secoué la Suisse romande au début des années 70, il ne resterait presque rien. Quelques 45 tours et des albums de musiciens du cru que l’on chine au gré des foires à vinyles, des photographies en noir et blanc, de rares bouts de films montrant des troupes raisonnablement hirsutes s’appliquant sur des violons, des banjos à cinq cordes et des guitares dans une salle enfumée. Des souvenirs au fond des têtes.