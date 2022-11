Son et lumière au MAH – Quand la façade du Musée d’art et d’histoire devient folle Un spectacle de mapping spectaculaire et scientifique sur le mur de l’institution à découvrir tous les soirs jusqu’à dimanche. Jérôme Estebe

La façade du vieux musée genevois s’embrase de mille feux. DR

18 h 30. Crac. La rue Charles-Galland devient toute noire. Et la façade du Musée d’art et d’histoire s’embrase de mille feux et autant de couleurs. Ce n’est pas le bâtiment le plus amical et sexy de la ville, le MAH. Et le voilà devenu féerique, animé et captivant. C’est la magie du mapping, baby. Le mapping, c’est donc l’art vidéo architectural, version technologique du vieux son et lumière. Le show genevois dure vingt minutes bien denses. C’est spectaculaire et gratuit, à découvrir tous les soirs à trois reprises jusqu’à dimanche.

La manifestation est proposée dans le cadre du 20e «Colloque Wright pour la science», qui a pour thème cette année les cinq éléments: la terre, l’eau, le feu, l’air, certes, mais aussi la vie. Voilà donc également le propos du spectacle, sous la forme d’un dialogue philo-scientifique d’une limpidité fluctuante. On y cause de l’apparition du vivant sur terre, d’intelligence artificielle, de chimie et d’amour.

Un millier de Genevois

Si le fond est ardu, la forme, elle, épate. Des centaines de Genevois – un bon gros millier dimanche soir – se massent tous les soirs sur le flanc de la Promenade de l’Observatoire pour assister à l’illumination du vieux musée. On vient en famille. Il y a des bambins, des grappes de jeunes gens, des voisins et même des habitués. «C’est la troisième fois que je viens, je n’y comprends rien, mais c’est tellement beau!» s’extasie une pimpante aînée, entourée de ses petits enfants. Elle reviendra, dit-elle. Nous aussi.

La vidéo de présentation. COLLOQUE WRIGHT

