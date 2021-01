Mobilité à Genève – Quand la droite veut plus de pistes cyclables Une étude commandée par les milieux économiques suggère d’augmenter de 127% les aménagements propices au vélo au centre de l’agglomération genevoise. Marc Moulin

Les résultats de l’étude surviennent après une année 2020 marquée par les polémiques liées aux pistes cyclables. CHRIS BLASER

On peut être genevois et de droite et vouloir aussi des pistes cyclables. Financée par les milieux économiques et routiers fédérés au sein du Groupement transports et économie (GTE), une étude préconise de multiplier les aménagements favorables au vélo au cœur de l’agglomération. Le document, tombé en mains de la «Tribune de Genève», survient après une année 2020 marquée par les polémiques au sujet des aménagements dits Covid, réalisés dans le sillage du premier confinement.

L’étude se penche sur le périmètre inclus dans la moyenne ceinture. Ayant listé l’existant, repéré les centres d’intérêt majeurs et constaté que le vélo joue malgré sa progression un rôle mineur à Genève en comparaison d’autres villes suisses, l’expertise suggère de compléter la cartographie actuelle (voir notre infographie). Aux 35,4 km de pistes et bandes cyclables existantes dans le secteur étudié, on ferait plus que doubler ce dispositif. En effet, on ajouterait 45 km de ces deux types d’aménagement – une hausse de 127% par rapport à l’existant.