Chorégraphie musclée – Quand la danse se fait MMA Avec «Ever», la Cie 7273 rompt avec son Multi styles FuittFuitt. Désormais, tous les coups sont permis. Katia Berger

Le corps à corps de trois des huit interprètes de la création «Ever». GRÉGORY BATARDON

Fondée en 2003, leur compagnie s’était illustrée en inventant l’ondulation ininterrompue. Le roulis permanent des corps, calqué sur la musique arabe et ses entêtants quarts de tons, les chorégraphes Laurence Yadi et Nicolas Cantillon l’avaient baptisé Multi styles FuittFuitt. Nés de cette veine: «Nil», «Tarab», «Shooting Stars», «Nuit» entre autres.

En 2021, changement de cap: la nouvelle création des 7273, «Ever» (à la fois «jamais», «toujours» et «déjà» en VF), s’inspire des sports de combat. Plus précisément du MMA (pour Mixed Martial Arts), qui combine les coups de pied, de poing, de genou et de coude, ainsi que toutes les techniques du pugilat. Guidé par un coach, l’octuor de danseurs et danseuses lancés sur le plateau blanc, y inclus les concepteurs de la pièce, varie les clés et les prises sans obéir à une partition écrite. Dialogue improvisé de torgnoles, donc, auquel on a pu assister en petit comité dûment masqué.

Sur un ring bordé de tabourets, les rounds, d’abord duels et signalés par une sonnette, puis pluriels et spontanés, nouent, écartèlent, tordent et frappent les chairs. Crânes pris en étau entre des cuisses, pieds comprimant un visage, roulés-boulés, entrelacements et tiraillements divers évoquent le combat d’animaux autant que le catch, l’ébat sexuel autant que l’assaut belliqueux. Un contre un ou aléatoirement ligués entre eux, les lutteurs ne campent ni bourreaux ni victimes, mais s’affichent en adversaires également éprouvés.

Baston sans fin, alors? Non, des pauses se ménagent, durant lesquelles les danseurs et danseuses s’épongent. S’abreuvent. Ou viennent s’aligner, silencieux, face au public qu’ils toisent. La persistance et l’opiniâtreté font cependant toujours partie du vocabulaire de la Cie 7273. Or les gestes de violence, tout équivoques qu’ils soient, restent très marqués symboliquement. Ce qui alourdit la syntaxe davantage qu’un ondoiement libre de toute connotation.