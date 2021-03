Exposition au MAH – Quand la culture pop fricote avec le grand art L’artiste autrichienne Jakob Lena Knebl revisite sans complexes les collections du musée pour offrir un gai mariage des genres. Irène Languin

«Le Recueillement» de Carl Angst accueille le visiteur dans le hall d’entrée. Julien Gremaud © MAH Genève et Jakob Lena Knebl La boutique du musée sert aussi d’espace d’exposition. PHOTO: Flora Bevilacqua, © MAH Genève et Jakob Lena Knebl Au sous-sol, Ramsès invite le public au lit dans un esprit hollywoodien. PHOTO: Julien Gremaud © MAH Genève et Jakob Lena Knebl 1 / 8

Agenouillée sur le dallage, une femme en prière accueille le visiteur dans le hall d’entrée. Sur sa cuisse de plâtre noircie par le temps, «Walk on the water» est tatoué en blanc – soit «Marcher sur l’eau», le titre de la nouvelle exposition proposée par le Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH).

Réalisé par le sculpteur Carl Angst en 1931, «Le recueillement» a été choisi par l’Autrichienne Jakob Lena Knebl dans les riches collections du musée, à l’instar des autres objets présentés depuis le 2 mars au rez-de-chaussée de l’institution. En faisant se rencontrer pop culture et grands peintres, en mariant design et histoire de l’art, l’artiste y offre un parcours facétieux qui gomme l’habituelle hiérarchie des genres et ne redoute aucune collision.