La question qui se pose, lorsqu’on évoque le Covid-19 et les restrictions sanitaires qui s’y rattachent, est connue depuis plusieurs mois désormais. Elle se répète au mieux tel un mantra, au pire sous la forme d’un bégaiement fastidieux: «Peut-on tout rouvrir?» Dans l’opposition de logiques que l’interrogation engendre, on distingue les tenants d’une doxa sanitaire pure, qui mise sur un tout sécuritaire passablement castrateur. Le «restez chez vous et gardez tout fermé» en étant la déprimante conséquence. L’autre école penche pour un retour rapide à la normale, coûte que coûte, pour le bien de l’économie et de la psyché du citoyen.

Le milieu culturel n’échappe pas à cette dialectique, et ses acteurs se rangent plutôt dans le second groupe, tout en acceptant d’adopter des mesures draconiennes pour éviter la propagation de l’agent maléfique. Mais voilà qu’un des rarissimes pôles encore en activité sur le front des arts de la scène – on veut parler de celui constitué par le Grand Théâtre de Genève et de l’Orchestre de la Suisse romande – se retrouve dans la tourmente pandémique. Et cela alors même que depuis le premier confinement, les deux institutions suivent scrupuleusement un protocole sévère, approuvé par le Service du médecin cantonal genevois.

Voilà alors dix-huit cas au sein de l’OSR et cinq dans la maison lyrique. Cela fait beaucoup: l’orchestre se voit obligé d’arrêter ses activités jusqu’au 30 juin prochain. Cela fait encore davantage si on pense à la question citée plus haut. Car le signal que lance aujourd’hui la culture, depuis le laboratoire du Grand Théâtre, est très peu rassurant: «n’ouvrez pas», nous dit ce cluster. Alors, à quand la fin du cauchemar? La réponse est connue, elle aussi. Elle passe par les vaccins.

