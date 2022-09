Carouge – Quand la cuisine prend des chemins de traverse Le restaurant La Table est devenu Sabi et Antoine Nouais, le nouveau chef, nous propose des plats parfois déjantés. Alain Giroud

Suisse, Carouge, le 17 août 2022. Restaurant Sabi Irina Popa

Or donc, Antoine Nouais a repris La Table à Carouge, l’a renommée Sabi et propose une cuisine branchée qui provoque des réactions dithyrambiques. Alors, fonçons pour découvrir cette «nouvelle étoile qui scintille». La carte qui a déclenché cet enthousiasme a déjà changé. L’offre est succincte, trois assiettes à se partager, trois entrées, deux plats et deux desserts. C’est la mode, on s’adapte ou on choisit un autre établissement.