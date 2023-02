Exposition en Vieille-Ville – Quand la création contemporaine puise dans l’âge baroque La galerie Gowen présente plus de 20 jeunes artistes empruntant à la tradition picturale du XVIIIe siècle pour un accrochage très réussi. Irène Languin

Jesse Mockrin (États-Unis, 1981), «Weep into my eyes», 2019, huile sur coton. Courtoisie de Rahul M. Sabhnani, Rachel Cole et Gowen. JESSE MOCKRIN

S’inspirer des grands maîtres n’a rien de nouveau. La majorité des artistes se sont prêtés une fois ou l’autre à l’exercice, et ce à toutes les époques. Replonger dans les canons de l’histoire de l’art n’est cependant pas la caractéristique essentielle de la création contemporaine, qui prend souvent délibérément la tradition esthétique à contre-pied. Or, depuis quelques années, de plus en plus de jeunes talents reviennent à ce legs pictural – et à la figuration en général, comme on a pu le constater dans les récentes éditions d’Artgenève.