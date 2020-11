Un tableau entre deux cultures – Quand la Chine rencontre Genève sous la neige La galerie Le Salon vert consacre une exposition au peintre Qiu Jie, qui présente notamment une grande huile richement colorée. Décryptage. Irène Languin

Contempler «La grande neige» revient à assister à une captivante pièce de théâtre. Où qu’il se soit porté sur la toile, le pinceau de Qiu Jie, artiste shanghaïen établi depuis plus de trente ans à Genève, a saisi de menues saynètes fertiles à l’imagination. Adossé au décor comme pour un prologue, un homme à tête de chat joue au go en buvant du thé, alors que cerf et pies grappillent quelques fruits épargnés par l’hiver. On s’adonne aux échecs ou à la calligraphie dans une maison que longe un groupe d’enfants rentrant sans doute de l’école. Mais l’intrigue principale se noue entre deux jeunes femmes aux mises très différentes, tout sourire devant une petite échoppe.