Chocolat – Quand l’œuf de Pâques devient une œuvre d’art La Bonbonnière a fait appel à une artiste pour réaliser les moules d’une série d’œufs spectaculaires. L’Intercontinental a, lui, sorti un œuf spécial cette année sur commande. Olivier Bot

Les bas-reliefs mayas ont inspiré l’artiste Alice Camvois.

Pâques est l’occasion pour les pâtissiers-chocolatiers de se surpasser en créativité. Des œufs plus élaborés les uns que les autres éclosent dans les ateliers pour s’exposer aux gourmands dans les vitrines. Cette année, la Bonbonnière se distingue par un assortiment d’œufs de Pâques particulièrement travaillés. Avec des moules qui découpent de vraies sculptures en chocolat.

Un entrelacs de rose presque Art déco.

Cédric Rahm et Yvan Loubet, associés de l’entreprise ont fait appel cette année à une jeune artiste, Alice Camvois, qui a réalisé des sculptures qui ont ensuite servi à la fabrication de moules en silicone. Le chocolat, un noir à 52% et un lait issus de fèves du Venezuela, se creuse en surface pour faire apparaître des formes originales : des roses, un bas-relief maya, un œuf aux couleurs bigarrés dans un œuf ouvert. Magnifique!

À l’École du chocolat, ouverte en novembre dernier, les enfants peuvent réaliser des lapins en chocolat lors d’ateliers (inscription 50 fr. pour 1h, 90 fr. pour 2h) ou venir sculpter le dimanche (300 fr. les 3 h), rue Fassion au premier étage.

Brunch de Pâques à l’Intercontinental

Cette année, le chef pâtissier virtuose de l’Intercontinental Genève a, lui, imaginé un œuf

au chocolat gourmand au praliné croustillant, sarrasin, noisettes & fleur de sel garni aux fruits secs

caramélisés. «Ce nouvel œuf de Pâques est bien plus qu’un simple dessert, c’est une véritable expérience

culinaire qui promet d’émouvoir et de faire vibrer les papilles de nos convives, commente l’hôtel de luxe. Telle une œuvre d’art, l’œuf vous sera présenté dans un écrin personnalisé de la collection La Pâtisserie by Intercontinental Genève.»

La création chocolatée de Maxime Perreau, pâtissier de l’Intercontinental.

L’Intercontinental Genève célèbre Pâques avec un brunch d’exception et une chasse aux œufs le

dimanche 9 avril. Au programme, un buffet d’exception salé avec gigot d’agneau écopé à la minute, banc de fruits de mer frais et de nombreuses autres surprises, un buffet sucré et chocolaté évidemment avec une superbe fontaine de chocolat.

Les commandes seront à effectuer 24h à l’avance au 022 919 32 58 ou sur l’e-boutique. À venir

récupérer sur place à la réception. 49 fr. – 17 cm – édition limitée disponible dès maintenant. Pour le brunch du dimanche 9 avril, tarif: 145 fr. par personne incluant un cocktail de bienvenue, 73 fr. pour les enfants de 6 à 12 ans – gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, service baby-sitting inclus avec kids’ room à disposition.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.