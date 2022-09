US Open – Quand jeunes morfals et vieux crocodiles réécrivent l’histoire La 138e édition de l’US Open était là pour nous le rappeler: le temps défile et les étoiles naissantes du tennis mondial succèdent aux soleils qui se couchent. Simon Meier New York

Carlos Alcaraz serre la main de Marin Cilic après un formidable combat. Le bras de fer entre le jeune Espagnol et le bien moins jeune Croate fut révélateur d’un changement d’ère. Getty Images via AFP

Un jeune morfal qui veut tout bouffer et un vieux crocodile qui s’accroche autant que possible à la table. Derrière le formidable bras de fer auquel se sont livrés lundi Carlos Alcaraz, 19 ans et toutes ses dents, et Marin Cilic, bientôt 34 balais et pas la moindre envie de décamper, il y avait une fois de plus le combat des générations.