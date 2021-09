Le hockey à Genève, c’était lui – Quand «Jésus» Chris McSorley revient dans sa paroisse Le Canadien sera derrière le banc des visiteurs avec le HC Lugano, samedi soir aux Vernets. Un scénario presque irréel pour l’ancienne icône de tout un canton. Grégoire Surdez

En mars 2019, Chris McSorley faisait encore l’unanimité auprès du public genevois après une victoire décisive contre Zurich qui propulsait les Aigles en play-off. ÉRIC LAFARGUE

La carrière de Chris McSorley prend un nouveau virage. «À gauche, pour la première fois, s’amuse déjà l’ancien homme fort de Ge/Servette. J’ai bien préparé mon retour à Genève et je ne vais pas me diriger vers le mauvais vestiaire lorsque nous arriverons dans le couloir central des Vernets. Je connais bien l’endroit, vous savez!» Il y a du soleil dans la voix du Canadien. L’organe n’est pas (encore) usé par les premiers coups de gueule contre ses joueurs et les interviews qui s’enchaînent.

«Je ne peux pas dire que je suis surpris par toutes ces sollicitations, poursuit le désormais coach de Lugano. Cette date du 18 septembre est dans un coin de ma tête depuis que le calendrier de la saison a été publié. À partir du moment où Lugano m’a offert l’incroyable opportunité d’entraîner, je savais que ce retour à Genève arriverait forcément. Impossible, pour moi, de prétendre que ce sera un match ordinaire. Avant et après, il y aura des émotions, c’est certain. Je vais revoir une multitude d’amis: Pat (Emond), Louis (Matte), Jimmy (Omer), Seb (Beaulieu), tous les gens du bureau avec qui je me suis toujours très bien entendu, des sponsors… Il y a tellement de gens que je ne peux pas citer tout le monde.»