Sweet sixteen – «Quand j’avais 16 ans»: 15 personnalités se racontent, en photos

Ah, l’adolescence, c’est compliqué! Encore plus aujourd’hui, avec la crise sanitaire qui chamboule leur quotidien. Quinze personnalités romandes nous parlent de ce moment de basculement entre l’enfance et la vie adulte, photos d’époque à l’appui.

«Je suis vraiment mieux dans mes baskets aujourd’hui, heureuse de tout ce que j’ai accompli depuis mes seize ans. Je rêvais de faire de la musique et, aujourd’hui, c’est mon métier.» - Alizé du groupe Aliose

«Je suis vraiment mieux dans mes baskets aujourd’hui, heureuse de tout ce que j’ai accompli depuis mes seize ans. Je rêvais de faire de la musique et, aujourd’hui, c’est mon métier.» - Alizé du groupe Aliose

Votre adolescence, la déprime ou le bonheur?

Alizé: Le bonheur. J’ai les souvenirs d’une adolescence assez insouciante et à mes seize ans, j’ai rencontré Xavier.

Xavier: Plutôt le bonheur. Avant dix-huit ans, on sent assez peu le poids des responsabilités. Et puis il y a les premiers flirts, les camps, les colos…