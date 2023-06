Exposition au Sentier – Quand Jaeger-LeCoultre conte l’histoire de son icône Au Sentier, une exposition courant sur tout l’été présente la naissance et l’évolution de la montre Reverso. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Reverso Tribute Duoface Tourbillon en or rose. Heures, minutes, secondes et tourbillon au recto. Deuxième fuseau horaire et indication jour/nuit au verso. JAEGER LECOULTRE

Avec son boîtier réversible et ses lignes Art déco, elle est l’une des montres les plus reconnaissables au monde. Et le modèle phare de Jaeger-LeCoultre, cette marque horlogère de prestige née en 1833 au cœur de la vallée de Joux. Pour mieux faire découvrir son histoire à ceux qui ne la connaîtraient pas encore, elle a mis sur pied une exposition itinérante, «Reverso: Timeless Stories Since 1931», qui fait escale cet été à l’Espace Horloger, au Sentier. Un lieu situé à deux pas de sa manufacture. Ouverture des portes: ce samedi 1er juillet. Fermeture: le 3 septembre.

Ici, le parcours se veut immersif et richement documenté. On apprend d’abord comment est né l’objet. Retour en 1931. À l’époque, toute l’aristocratie britannique s’intéresse de près ou de loin au polo. Et ceux qui se retrouvent sur le terrain, gardent leur montre, bien entendu. C’est tellement plus chic! Sauf que ce sport-là n’a rien d’une paisible promenade à cheval. On se cogne, on chute, on se donne des coups de crosse, on se percute. Bref, on se fait mal et la montre, aussi.

Pour que cette-dernière résiste au choc, il faut un stratagème efficace mais qui reste élégant. Jacques-David LeCoultre relève le défi en proposant une montre dont le boîtier se retourne entièrement, sans que sa base ne bouge sur le poignet. Le tout, s’effectue d’un tour de main et sans outils. De quoi garder à l’abri le cadran et son fragile toit de verre.

Du terrain de jeu à la ville

Le design est signé René-Alfred Chauvot. Il est breveté la même année. Très vite, les joueurs de polo des Indes Britanniques adoptent la Reverso. C’est un succès. Et l’onde de séduction de se propager dans les villes et les salons cossus. D’autant que son fond plein permet toutes les personnalisations. Mots doux, codes de coffres forts, dessins gravés ou peints, émaillage, sertissage, guillochage…

Avant que la Seconde Guerre mondiale ne sème le trouble, la Reverso devient même la montre de fiançailles la plus offerte de tous les temps. Mais les modes changent. Peu à peu, le boîtier rond s’impose en grand favori. Celui de la Reverso est rectangulaire et associé aux années d’avant-guerre. Le public s’en détourne. La production est arrêtée et l’outillage, détruit.

Jusqu'à ce que Georgio Corvo, distributeur de la marque en Italie, rachète les stocks et relance la montre auprès de la jet set locale. Contre toute attente, l’aventure redémarre de plus belle et la collection s’étoffe. Complications horlogères de haut vol, innovations techniques, nouveaux matériaux, versions Duoface à deux cadrans, pièces féminines ou pièces uniques aux allures de tableaux de maîtres entrent dans le bal. La Reverso se hisse au rang d’icône.

Didactique et ludique

Depuis, la marque ne cesse de capitaliser sur son petit trésor. Au Sentier, l’exposition organisée au gré de quatre thématiques en couvre les 90 ans d’histoire. Ce, au travers d’archives et de documents patrimoniaux rarement montrés, d’une sélection de montres et de vidéos parfois spécialement réalisées pour l’événement où s’expriment les artisans et les horlogers de la manufacture.

Les visiteurs les plus curieux pourrons d’ailleurs approfondir l’expérience, en intégrant l’Atelier d’Antoine. Ce programme pédagogique et pratique a lieu directement à la manufacture Jaeger-LeCoultre. Ici, les master classes permettent notamment de s’essayer à l’assemblage des composants d’une montre. À condition, bien sûr, de réserver son créneau.

