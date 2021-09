Concerts et performances – Quand Genève la vertueuse explore le fin fond des «Éros cosmiques» Après s’être essayé aux champignons, le festival Mos Espa s’adonne aux pratiques érotiques du XXIe siècle, disco nudiste comprise. Fabrice Gottraux

«Fragile Ecosystem», de Salomé Chatriot. Pour le festival Mos Espa, l’artiste parisienne a développé une «modélisation 3D d’un enregistrement biométrique et algorithmique de sa respiration en plein orgasme». SALOMÉ CHATRIOT

Voulez-vous: de l’artisanat érotique, une danse «slow sex», un spectacle à l’huile, un tipi «love» pour faire des cochonneries?

Mos Espa, quatorzième édition du 29 septembre au 3 octobre, visite cette année l’éros dans tous ses états. Ludique, sociologique, pratique, en musique également. Nécessairement mystique aussi, puisque telle est la grande mode qui fait s’exciter tout un chacun et chacune, comme x, dans sa quête du bien de soi en lien avec on ne sait quel grand tout. Mais on cherche quand même, au cas où.

Entre expo et clubbing

Mos Espa prend ses quartiers dans l’espace artistique du Motel Campo. À l’origine, un étage d’ateliers jouxtant une zone d’exposition. Depuis longtemps déjà, également un club électronique très pointu, très couru aussi de la jeunesse genevoise. Le tout sis au 13 de la route des Jeunes, comme de juste. Quant à Mos Espa, après avoir digéré deux éditions successives consacrées aux champignons, cette bien curieuse manifestation a choisi cette fois d’explorer le fin fond des «Éros cosmiques». Au pluriel, comme la société que réclament ses initiateurs.

À la programmation, voici Frédéric Post, artiste plasticien. Celui-ci n’aime rien moins qu’invoquer chamans et potions magiques, non sans y trouver des parallèles saisissants avec notre société de consommation, et dans l’usage des drogues et dans le rituel du DJ avec ses ouailles dansant toute la sainte nuit sur de la house. Pour un exemple de son travail, voir la fameuse fresque lumineuse sur une façade des Grottes. L’autre programmatrice est Marion Neumann, cinéaste spécialisée dans le documentaire. Son dernier film, «The Mushroom Speaks», est sorti en 2021. Aujourd’hui, cette passionnée de champignons commence une carrière de mycothérapeute.

Dessine-moi un orgasme

Le programme est à leur image. Bien dans l’actualité quand celle-ci cherche l’alternative, y compris l’ésotérisme – on n’échappera pas au «tao de l’amour» et autres bavardages hallucinés. Bien dans la curiosité également, ce qui nous convainc particulièrement. Citons dans ce cas la performance de Melissa Cascarino (mercredi 29 septembre, de18 h à 22 h), également cette «dégustation aphrodisiaque» préparée par Maria del Pilar Jaramillo, toutes deux de Genève. Ou encore le collectif de «pornographique éthique» OIL Productions, de Lausanne (samedi 2 octobre, 21 h 30).

Le «visqueux» et la «moisissure» peuvent-ils devenir «beaux et séduisants»? Réponse avec l’installation de la Genevoise Virginie Morillo, à contempler tous les soirs que fait Mos Espa. Idem de «Fragile Ecosystem», œuvre de la Parisienne Salomé Chatriot d’après – ce sont les mots du programme – «la modélisation 3D d’un enregistrement biométrique et algorithmique de sa respiration en plein orgasme».

«Plutôt que de proposer des ateliers pratiques, Mos Espa insiste sur la réflexion. En particulier, nous nous interrogeons sur l’évolution des rapports entre intime et collectif.» Marion Neumann, coprogrammateur du festival Mos Espa

Enfin, l’esprit d’analyse prévaut toujours chez Mos Espa. Voilà du reste un point sur lequel le festival se distingue avec élégance. Ici la conférence, la discussion de choses inévitablement politiques. Honneur à cette figure genevoise du droit à l’avortement, Rina Nissim, d’ouvrir les feux (mercredi 29 septembre, 18 h 30). Sans oublier le concert, la guinche, le trip mélomane: divers DJ et musiciens à l’affiche, folk du cru avec Melissa Kassab en trio (jeudi 30 septembre, 22 h 30), rock du coin avec les Genevois Magic & Naked: soi-disant nus, certainement dans un nouveau répertoire.

Maintenant qu’on sait (presque) tout sur la programmation très cul de Mos Espa, on peut se poser une question qui gratte. En effet, qu’est-ce qui distingue pareille manifestation artistique des nombreuses foires dédiées aux soins thérapeutiques?

L’esprit intergalactique

«Plutôt que de proposer des ateliers pratiques, confie Marion Neumann, Mos Espa insiste sur la réflexion. En particulier, nous nous interrogeons sur l’évolution des rapports entre intime et collectif.» Question d’autant plus troublante que le Covid impose des distances inédites entre les corps. «Pour y répondre, le festival réunit aussi bien les marges, queer notamment, que des tendances plus mainstream.»

Manière de rappeler que Mos Espa n’est pas une cour des miracles. On connaît l’humour des maîtres de céans. La manifestation n’a-t-elle pas été baptisée en référence à un objet de pure fiction, à savoir cette ville perdue dans les déserts de Tatooine, connue pour abriter un astroport guère reluisant, néanmoins passage obligé d’une myriade d’espèces remuantes issues de la galaxie «Star Wars»? On saisit la métaphore. Grâce à Mos Espa – le festival –, enfin, la Force pourra enjoindre aux Jedi et affidés un grand orgasme intergalactique.

