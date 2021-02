Hockey sur glace – Quand Ge/Servette joue à sens unique, il se fait peur Les Aigles ont beaucoup marqué contre Rapperswil. Mais ils ont oublié de défendre. Grégoire Surdez

A la 27 ème minute, Arnaud Jacquemet marque une troisième fois pour les Aigles. ERIC LAFARGUE

C’est à croire que la glace des Vernets penchait dans un sens unique. Celui qui mène les attaquant grenat vers le but adverse. Pendant 60 minutes, les Aigles ont été irrésistiblement attirés vers ce filet qu’ils ont fait trembler à sept reprises. «Le problème, c’est que nous avons oublié de défendre, admet Arnaud Jacquemet. Après 33 matches, ce n’est pas acceptable. Le bon côté des choses, c’est que nous récoltons trois points sur lesquels nous n’allons pas cracher.»

Une fois n’est pas coutume, il faut bien le reconnaître, Ge/Servette est complètement sorti de son plan de match en laissant des espaces béants aux attaquants de Rapperswil et en oubliant souvent de patiner. Même Gauthier Descloux, si souvent placide, a laissé sortir sa frustration après avoir encaissé le quatrième but. C’est d’autant plus compréhensible que contrairement à ses coéquipiers, celui qui est actuellement le meilleur gardien du pays a été à la hauteur. «Il nous permet clairement de gagner ce soir», reconnaît Arnaud Jacquemet.