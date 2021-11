Hockey sur glace – Quand Gauthier Descloux sort de ses gonds Le portier des Vernets n’est pas d’accord quand on critique son début de saison et celui des Aigles. Il s’en explique. Christian Maillard

Pour Gauthier Descloux, « c’est une vision très simpliste et superficielle de penser que certains ne donnent pas tout sur la glace». ERIC LAFARGUE

Quand il a quelque chose sur le cœur, il n’est pas du genre à prendre des gants. Gauthier Descloux attendait cette question pour sortir de… ses gonds. Pour lui, il est faux de dire que son niveau est moins stratosphérique qu’il y a un an. «Je ne suis pas d’accord avec vous!» Ni avec nous, ni avec tous les consultants sur les plateaux TV, ni avec les statistiques dévoilés par la ligue (90,62% d’arrêts).

«On peut juger les résultats, mais si on doit parler du niveau de jeu, il n’est pas moins bon que l’an passé, s’insurge le Fribourgeois. Il y a des zones du jeu où je suis même meilleur et qui me prennent beaucoup moins d’énergie qu’avant. J’ai d’ailleurs énormément progressé avec ma canne. Je pense aussi que ma constance physique est supérieure, même s’il faudra voir si cela dure jusqu’à la fin de l’exercice.»