Réseaux et Toile – Quand Facebook favorise l’homme blanc

Selon le «Washington Post», l’algorithme de détection de discours haineux de Facebook favoriserait les hommes blancs au détriment d’autres groupes de personnes, comme les Afro-Américains ou les musulmans. AFP / CHRIS DELMAS

L’affaire fait grand bruit aux États-Unis, et pour cause: un nouveau scandale révélé par le «Washington Post» vient éclabousser le réseau social Facebook, rebaptisé Meta depuis la fin du mois d’octobre. Cette fois-ci, c’est son algorithme de détection des contenus racistes qui est mis en cause: il favoriserait les hommes blancs.

Tout commence en 2019, au moment où des chercheurs de Facebook travaillent sur un projet baptisé «Worst of the worst» (le pire du pire). Le projet vise à analyser les messages les plus injurieux ou racistes partagés sur le site. Et le constat est accablant: il faut d’urgence améliorer l’algorithme de détection de discours haineux. Selon les chercheurs, il détecte davantage les commentaires dénigrants envers les personnes blanches que les attaques envers n’importe quel autre groupe de personnes. Les analystes proposent donc un changement majeur, visant à mieux identifier les insultes et propos malveillants proférés à l’encontre des personnes racisées, d’origine juive, musulmane ou encore LGBT.

Tout aurait pu être pour le mieux dans le meilleur des mondes et faire de Facebook un espace plus «sécure», sauf que Joel Kaplan, vice-président de Facebook en charge des politiques publiques, a décidé de rejeter les changements les plus importants. Sa crainte? Que le nouveau système protège davantage certaines minorités que d’autres, et surtout, que «cela ne plaise pas aux partenaires conservateurs» de Facebook. Ces mêmes partenaires conservateurs estiment en effet, toujours selon des documents consultés par les journalistes du «Washington Post», que «la transphobie relève de la liberté d’expression».

Si les quelques modifications acceptées par la direction n’ont pas changé grand-chose au niveau de la protection des minorités, elles auraient même augmenté la possibilité pour les personnes racisées de voir ces publications haineuses. Facebook se défend et estime au contraire que ces améliorations ont permis de voir quels types de discours haineux étaient repérables, permettant, entre autres, la suppression de groupes nationalistes blancs.

L’entreprise est déjà plongée dans une crise profonde depuis que la lanceuse d’alerte Frances Haugen a divulgué des documents internes, affirmant que Facebook fait passer ses profits avant les individus. Ce nouveau scandale débusqué par le «Washington Post» risque d’ébranler davantage la confiance d’une partie de la population envers la plateforme de Mark Zuckerberg.

Cécile Denayrouse est data-journaliste et responsable de l'équipe digitale de la Tribune de Genève. Formée à Columbia University, à New-York, elle travaille avec les différentes rubriques sur des sujets d'enquête data et de société. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.