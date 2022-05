Récit de concert – Quand deux orchestres font chambre commune L’Orchestre de chambre de Genève et celui des Pays de Savoie ont uni leurs pupitres pour une soirée mémorable au BFM, en compagnie d’un grand Alexandre Kantorow. Rocco Zacheo

Le pianiste français Alexandre Kantorow, Premier Prix au Concours Tchaïkovski de Moscou en 2019. SASHA GUSOV

À chaque orchestre sa signature, son identité et sa pâte sonore, dit-on. Voilà qui semble exclure toute idée de cohabitation entre deux formations sur une même scène, dans une même soirée. Il faut cependant se raviser à la lumière de ce qu’ont montré jeudi soir au Bâtiment des Forces Motrices les pupitres de l’Orchestre des Pays de Savoie et de son hôte l’Orchestre de chambre de Genève. Réunis sur un programme à la fois dense et agile, ces complices ont été bluffants de cohésion, d’osmose et de précision, tant et si bien qu’on aurait pu croire n’avoir affaire qu’à une seule entité symphonique au passé séculaire.

Un toucher rare

Cela d’entrée de jeu avec une pièce plutôt rare, «Le Corsaire, Ouverture op.21» de Berlioz, abordée avec tonus rythmique et belle souplesse des archets et des vents. Palpable à chaque mesure, la connivence de ces voisins transfrontaliers s’est renforcée davantage dans la foulée, après une rocade de chefs – Arie van Beek de l’OCG cédant la baguette à l’invité Pieter-Jelle De Boer – et de premiers pupitres des deux formations. En attaquant le «Concerto pour piano N° 2» de Franz Liszt, c’est d’un autre grand musicien qu’il a été question: Alexandre Kantorow.

Talent parmi les plus célébrés de la jeune génération, le Français a pour lui une sensibilité et une élégance de toucher rares. Premier prix (et médaille d’or!) il y a trois ans au célèbre Concours Tchaïkovski de Moscou, l’artiste a placé son Liszt dans un arc tendu – un «Allegro agitato assai» et un «Allegro animato» athlétiques, mais jamais forcés. Et il a su insuffler cette profondeur de ton, cette juste dose de lyrisme que requiert l’émouvant «Adagio sostenuto assai» qui ouvre la pièce. Son bis, un passage de la «Deuxième année – Italie», des «Années de pèlerinage» du même compositeur, a parachevé une prestation de très haut vol.

Il y a eu enfin le foisonnement de couleurs du «Printemps, Suite symphonique» de Debussy et de «L’Oiseau de feu, Suite pour orchestre» de Stravinsky, pour faire dire que cette chambre commune entre musiciens mérite au plus vite une redite.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

