Commande d’art public – Quand créer une œuvre devient une aventure citoyenne Imaginée par les frères Chapuisat en concertation avec les voisins, une sculpture de bois monumentale et ludique pourrait s’implanter dans un parc à Nyon. Irène Languin

Le projet dans sa version finale. JÉRÔME GAUTIER «Charpentification» modélisé par ordinateur. VALENTIN DUBOIS La structure devrait être fabriquée en bois de sapin Douglas. JÉRÔME GAUTIER 1 / 4

Dans le domaine de la commande d’art public, le protocole tient de la révolution copernicienne. À Nyon, un groupe de citoyens planche depuis presque quatre ans sur un projet de sculpture qui devrait bientôt agrémenter le jardin de la maison Gubler. Cette aventure collective a été rendue possible grâce à la Société suisse des Nouveaux Commanditaires (SSNC), créée en 2014 sur un modèle pensé en France il y a trente ans et éprouvé depuis dans une dizaine de pays. Ce programme entend «transformer profondément les modalités de la commande artistique dans le domaine public en y associant une démarche participative et de médiation très structurée» (lire encadré).