Solution – Quand c’est le vrac qui vient à nous Plus besoin de faire des kilomètres pour trouver une épicerie en vrac. Delivrac.ch livre à domicile, dans des bocaux consignés. Antoine Grosjean

Sara Pereira, la cheville ouvrière de Delivrac.ch , présente une petite partie de l’assortiment de produits livrés en vrac dans des récipients consignés. LAURENT GUIRAUD

Si vous n’allez pas au vrac, le vrac viendra à vous. Ce mode de consommation écologique, qui séduit de plus en plus de monde, ne nécessite pas forcément de parcourir des kilomètres pour trouver une épicerie spécialisée. Grâce à Delivrac.ch, on peut aussi se faire livrer à domicile, qui plus est dans des bocaux consignés, afin de pousser jusqu’au bout la logique de réduction des déchets.