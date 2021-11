Encre bleue – Quand ça tourne en rond Opinion Julie

MAGALI GIRARDIN

Ah, le doux ronron des motos et scooters qui tournent en rond…

Si vous habitez ailleurs que dans notre belle campagne genevoise mais plutôt dans des quartiers densément peuplés, vous aurez sans doute repéré à l’oreille ou au nez le nouveau trafic généré par les deux-roues motorisés cherchant à se garer.

En gros, ça fait du bruit, ça pollue inutilement et ça peut durer des plombes. Un vrai plaisir pour les riverains!

Depuis que les autorités ont décidé de punir les propriétaires de ces engins qui se stationnent où ils peuvent, faute de place dans les jolies cases blanches et insuffisantes peintes sur le macadam, ça pétarade à tout va.

Ça me rappelle le jeu des chaises musicales. Vous connaissez? Au moment où la musique s’arrête et qu’il faut se précipiter sur une chaise, il y a toujours quelqu’un qui se fait avoir, car il y a moins de sièges que de joueurs.

Sauf qu’ici, la personne qui reste comme deux ronds de flan en rade se prend vite 40 balles sur le guidon. Simple comme bonjour.

Et ce n’est probablement qu’un début, puisque tout est fait pour pousser les usagers des deux-roues motorisés à «profiter» des prix si attractifs proposés pour louer une place dans les parkings. Des places souvent peu pratiques d’accès, faites dans les moindres recoins des parcs de stationnement souterrains, et relativement chères.

Alors non merci, sans façon. Si je me trimballe en deux-roues, ce n’est pas pour aller l’enterrer à des kilomètres de mon domicile. Donc je tourne en rond avec ma mopette, je pollue, je fais du bruit, ce qui est totalement ballot. Ou je passe à la caisse, encore et toujours.

Mais tant qu’à passer à la caisse, je préfère, et de loin, payer des denrées alimentaires ou d’hygiène pour remplir les cabas du Samedi du partage.

Parce que la collecte, c’est aujourd’hui! On court donc faire ses courses pour partager ce qu’on peut!

