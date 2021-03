Prévention du Covid-19 – Quand aurai-je droit à mon vaccin? Les personnes les plus vulnérables ont la priorité. La Confédération espère qu’il sera possible de proposer la piqûre à l’ensemble de la population dès la fin mai. Caroline Zuercher

Si tout va bien, l’Office fédéral de la santé publique espère que M . et Mme Tout -l e -m onde pourr ont recevoir leur première dose à partir de fin mai . REUTERS

La Suisse a passé cette semaine un cap symbolique: celui du million de doses de vaccin contre le Covid administrées. Mercredi dernier, plus de 350’000 personnes avaient en outre reçu les deux doses nécessaires. Dans cette campagne, la priorité a été donnée aux plus vulnérables – les plus âgés d’entre nous ou ceux qui souffrent de maladies engendrant les risques les plus élevés s’ils sont infectés par le Covid. Mais qu’en est-il pour les autres, les citoyens plus jeunes et en forme? Quand auront-ils droit à leur piqûre?

Et les enfants? Afficher plus La vaccination des enfants n’est pas encore prévue. Faute de données scientifiques suffisantes, ceux qui ont moins de 16 ans ne sont pas pris en charge pour le moment. Les adolescents qui ont entre 16 et 18 ans peuvent être vaccinés avec le produit de Pfizer/BioNTech. «Cela peut être le cas d’un jeune qui travaille dans le secteur de la santé en contact avec des patients», précise Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle de l’infection de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).