Quand aura lieu le vide-grenier le plus proche de chez vous? De mai à octobre, vêtements, jouets et autres livres se vendent à petits prix à travers Genève. Nous avons listé pour vous les différentes dates.

À Carouge, la place de Sardaigne se mue deux fois par an en temple des jeux, vendus pour et par les enfants. MAGALI GIRARDIN

Le tri des uns fera le bonheur des autres. Au printemps, les Genevois voient fleurir dans les différentes communes des trocs, braderies et autres vide-greniers. Principalement durant le mois d’avril et parfois en octobre, les trottoirs, écoles ou salles des fêtes se remplissent le temps d’une journée d’innombrables objets et parmi eux, de réelles bonnes affaires.

Pour les uns, l’occasion de faire de la place chez soi, de donner une deuxième vie à certains vêtements et de remplir un petit peu son porte-monnaie.

Pour les autres, un moyen de refaire sa garde-robe, anticiper des cadeaux, s’équiper en articles de puériculture, en affaires de sport ou en livres, à moindres coûts. D’autant plus si vous maniez l’art subtil de la négociation!

Vous ne savez pas quand se tient la braderie la plus proche de chez vous? Pas de panique, nous avons dressé pour vous les dates à ne pas manquer dans le canton en 2023. Attention, certaines communes, comme Anières ou Troinex ont déjà organisé leurs braderies le samedi 1er avril, mais les options ne manquent pas aux alentours durant les semaines à venir.

Rive gauche

La Grande Braderie de Carouge fait partie des rendez-vous phares en matière de seconde main du Canton. Les places s’arrachent d’ailleurs toujours rapidement entre habitants. Cette année, la Grande Braderie s’étend sur tout le week-end du 29 et 30 avril dans la Cité Sarde. Avec un vide-boutique le samedi, réservé aux commerçants et aux artisans carougeois et, le dimanche, le traditionnel vide-grenier de 8h à 18h ouvert aux résidents de Carouge. Le troc des enfants, réservé exclusivement aux bouts de chou scolarisés dans les écoles primaires de la commune, se tient comme d’habitude sur la place de Sardaigne le dimanche 30 avril et ne nécessite pas d’inscription. À noter qu’une édition d’automne aura également lieu.

À Cologny, la vente-échange se tient également le 29 avril, de 9 h à 15 h, à la salle de gym de l’école du Manoir. À noter qu’en raison d’importants travaux à l’école qui auront lieu dès le mois de juillet 2023 à l’école, la vente d’automne n’aura pas lieu cette année.

Un vide-grenier, des animations mais également une bourse aux géraniums qui ravira les Genevois à la main verte, sont prévus à Thônex le 27 mai, lors de la traditionnelle fête de printemps de la commune.

À Troinex, le troc de printemps a déjà eu lieu, mais la date d’automne est déjà connue. Intéressés? Réservez donc la matinée du 4 novembre! À Veyrier, le vide-grenier a lieu, lui, durant la vogue, qui se tiendra cette année du 22 au 24 septembre.

Ville de Genève

Comme chaque année, «La ville est à vous» déploie à travers la Ville de Genève son lot d’animations, de concerts, d’ateliers pour petits et grands et des stands tenus par les habitants, le temps d’un week-end. Et cette année, un nouveau quartier se joindra d’ailleurs à la fête en s’emparant de la rue Dancet. Le week-end de la manifestation varie selon les quartiers: Jonction: 13 et 14 mai, Voie-Creuse: 28 et 29 mai, Délices: 3 et 4 juin, Europe: 10 et 11 juin, Minoteries: 17 et 18 juin, Baud-Bovy: 26 et 27 août, Prévost-Martin: 2 et 3 septembre, Grottes: 9 et 10 septembre, Pâquis: 23 et 24 septembre, Eaux-Vives: 7 et 8 octobre.

Rive droite

Vernier et Meyrin ont choisi le samedi 29 avril pour leurs vide-greniers respectifs. Le premier se déploiera dans le préau de l’école des Ranches (9-18 h) et le second à l’École de Meyrin Village (9-17 h).

Région champagne

S’il y a une date à retenir dans la région champagne pour de la seconde main, c’est le dimanche 7 mai! Rendez-vous dans le préau de l’école de Cressy, de 9 h 30 à 17 h 30, et à la salle polyvalente de Dardagny, de 9 h à 15 h, avec une petite restauration sur place.

À Onex, jouets et habits d’enfants se vendront le samedi 13 mai lors du Bric-à-Brac dans le Préau de l’école du Bosson, de 10 h à 17 h.

En dehors de Genève

Si vous avez l’audace de quitter les terres genevoises, sachez que Nyon organise également son vide-grenier annuel le 13 mai à la place Bel-Air, de 8 h à 13 h.

Le troc autour de chez vous manque à la liste? N’hésitez pas à nous glisser la date par e-mail, en nous écrivant à l’adresse familles@tdg.ch . Merci d’avance!

