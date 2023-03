L’America’s Cup devient suisse – Quand Alinghi soulevait une vague de folie Le 2 mars 2003, Ernesto Bertarelli remportait la Coupe de l’America avec son équipe de choc. Retour sur une épopée qui a marqué tout un pays et généré bien des vocations. Grégoire Surdez

Ernesto Bertarelli, qui brandit l’aiguière d’argent en 2003 à Auckland, a incarné la réussite du défi suisse. KEYSTONE

C’était possible. Alors, ils l’ont fait. Alinghi l’a fait. Il fallait sans doute avoir une forme d’insouciance. Une forme d’impudence, aussi. Le 2 mars 2003, la Suisse se réveille avec les yeux humides. Les larmes de joie ont le goût du sel. Le pays est une île, balayée par des vagues d’enthousiasme légitime et de fierté cocardière. Les montagnards ont réussi là où des gens de mer – la France, l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre – se sont échoués au fil des éditions de l’America’s Cup. «Je me souviens précisément du moment où j’ai levé la Coupe au-dessus de ma tête, se rappelle Ernesto Bertarelli. Je me suis alors rendu compte que ce trophée historique était fixé à son socle en bois avec un simple écrou et que je devais avoir les pieds par terre pour le porter. Un moment d’humilité et de prise de conscience. Je commençais à mesurer ce que nous venions de faire.»