Musée de la Réforme – Quand Albertine rencontre le protestantisme Entretien vivifiant entre le directeur du musée, Gabriel de Montmollin, et l’illustratrice genevoise. Clara Rigoli

Entretien entre l’illustratrice Albertine et Gabriel de Montmolin, le directeur du musée de la Réforme. Steeve Iuncker-Gomez

Dans l’ambiance feutrée du grand salon du Musée international de la Réforme (MIR), l’entretien ne pouvait que démarrer par un dessin d’Albertine sur un paperboard mis à sa disposition. Fidèle à son sens de l’humour, elle s’empresse de caricaturer la différence de taille entre elle et Gabriel de Montmollin, directeur du MIR et grand ami de l’artiste. Le ton est donné: l’atmosphère est détendue et la complicité entre les deux protagonistes se fait ressentir.

Empreinte de sa joie de vivre habituelle, Albertine semble particulièrement excitée par la consécration de sa carrière. En effet, très prochainement, l’illustratrice devrait recevoir le Prix Hans-Christian-Andersen des mains de la reine du Danemark en personne. En évoquant ce futur événement avec assurance, l’artiste se permet quelques prouesses théâtrales en mimant des gestes de révérences laissant éclater quelques rires dans l’assistance. Tel un tango argentin, la discussion entre les deux partenaires est fluide et exaltante. Menée par un Gabriel de Montmollin maîtrisant ses sujets, Albertine se montre ouverte et passionnée en évoquant les origines de son inspiration, son amour de l’art et sa soif de culture.

«Le manque d’imagerie a rendu les choses compliquées, j’ai dû beaucoup inventer» Albertine

«Il n’y a eu aucune autocensure»

Derrière les deux complices, des robes de pasteurs peintes et colorées sont exposées. À l’origine d’une commande de Gabriel de Montmollin, l’exposition «Silence, on prêche!» avait fermé prématurément en raison de la crise sanitaire. Cet entretien est donc également l’occasion de raviver ce beau projet artistique. Le directeur du MIR s’explique: «L’idée était de créer cinq robes différentes afin d’établir une typologie des pasteurs protestants.» Au commencement, Albertine s’est heurtée à la difficulté de peindre le protestantisme. C’est une religion très peu visuelle car le culte des images est souvent considéré comme une idolâtrie par les protestants. Albertine se confie: «Le manque d’imagerie a rendu les choses compliquées, j’ai dû beaucoup inventer. C’était paradoxal car il fallait trouver un équilibre entre l’infinie liberté dont je bénéficiais et la ligne directrice fidèle au protestantisme que je devais suivre.»

En évoquant le travail abattu pour finaliser cette exposition, Albertine ne se cache pas: «Créer ces robes, c’était également beaucoup de documentation, la symbolique est toujours extrêmement importante, surtout lorsque l’on touche à un livre sacré. Alors même si j’ai lu la Bible et reçu une éducation religieuse, j’ai eu besoin d’apprendre pour livrer un projet cohérent et plein de sens.» Quant à la question de la sensibilité de «jouer» avec une religion, l’artiste est très claire: «Il n’y a eu aucune autocensure, toucher à la religion ne m’a pas fait peur. Je me suis sentie complètement libre et les demandes de Gabriel m’ont donné une certaine légitimité pour mener à bien ce travail.»

À la fin de la conférence, une question reste en suspens et ouvre le débat entre le public et Albertine.