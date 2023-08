Qualité de vie – Six Suisses sur dix disent bien se porter Un sondage montre que les Helvètes sont largement satisfaits de leur vie. Toutefois, près d’un tiers se trouve dans une situation financière plutôt lourde.

Pouvoir passer plus de temps dans la nature rendrait encore les Helvètes plus heureux, selon l’étude. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Six Suisses sur dix (61%) se disent satisfaits de leur situation, selon un sondage réalisé par l’institut de recherche GFS Bern sur mandat de la SSR et publié mercredi. Seuls 5% ne le sont pas.

La satisfaction est surtout liée à la vie privée, 37% des sondés ayant attribué une note de 8 ou plus sur un maximum de 10 à leur degré de satisfaction professionnelle.

Pouvoir passer plus de temps dans la nature les rendrait encore plus heureux, estime la majorité d’entre eux. Leurs autres souhaits sont avoir plus d’argent, dormir plus et passer plus de temps avec la famille.

Revers de la médaille, près d’un tiers des Suisses se trouvent dans une situation financière plutôt lourde ou très lourde, surtout en Suisse italienne et romanche. Avec la pression croissante de la performance, c’est le facteur qui affecte le plus leur sentiment de bonheur.

ATS

