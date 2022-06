Football – Qualifié de «non Suisse», Granit Xhaka s'insurge Le capitaine de l'équipe de Suisse n'a pas aimé un commentaire sur Internet, balancé après la défaite en République tchèque. Il l'a dénoncé et l'ASF a rapidement réagi.

Granit Xhaka face à la République tchèque. AFP

«Aujourd'hui Okafor, Sow, zhaka (sic...), Shaquiri (re-sic...)... Qui en tant que Suisse s'identifie encore?» Un commentaire raciste comme il y en a tant sur Internet a fait sortir Granit Xhaka de ses gonds.

«Ça ne changera jamais», s'est énervé le capitaine de l'équipe de Suisse, qui a tout de suite été supporté par une grande partie de ses suiveurs. L'Association suisse de football aussi a tenu à prendre position immédiatement, via un tweet, et décidé d'envoyer une réponse rapide et sans ambiguïté, en condamnant des propos devenus malheureusement trop faciles à balancer dans l'anonymat du web.

«Notre capitaine Granit Xhaka a réagi hier soir (ndlr: jeudi) à un commentaire de lecteur. De tels commentaires de lecteurs sont infâmes et blessants, ils nous attristent et nous font mal, a expliqué Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales. Chaque joueur de la Nati est incroyablement fier de jouer pour son pays et tous s'entraînent dur pour cela. Le respect et la tolérance sont des valeurs fondamentales au sein de l'ASF, que nous attendons également de tous les spectateurs et supporters»

La «Fankurve Schweiz», le virage des supporters helvétiques, a également tenu à répondre au joueur d'Arsenal: «Ce sont des racistes que nous ne tolérons pas au sein de notre Fankurve. Ces gens-là ne sont pas des fans (...). Ne te laisse pas troubler par des idiots pareils.»

R. C.

