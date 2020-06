Animation estivale – Qu’a prévu la Ville de Genève cet été autour de la Rade? La Municipalité organise une offre sportive en petits groupes sur inscription. L’Escale, annulée, est remplacée par La Canopée, piste de danse à ciel ouvert. Deux buvettes et des concerts viendront étoffer l’offre. Sophie Simon



Des cours de Yoga et de stretching auront lieu au stade de Richemont du 6 juillet au 23 août. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Un troisième été sans Fêtes de Genève se profile et l’animation estivale n’a toujours pas de formule définitive, étant donné la crise sanitaire. Alors que les grandes manifestations habituelles sont annulées, la Ville de Genève a élaboré en quelques semaines une offre sportive entièrement gratuite. «De nombreuses personnes se sont mises au sport pendant le confinement, relève Marie Barbey-Chappuis, nouvelle conseillère administrative au Département de la sécurité et des sports. Notre objectif est de continuer sur cette lancée, pour tous les niveaux, des débutants aux confirmés, et pour tous les âges. Nous voulons aussi permettre au public de découvrir de nouvelles disciplines. Courir tout seul, par exemple, n’est pas toujours très motivant, le faire en groupe est plus stimulant. Ces cours intéresseront sûrement ceux qui ne peuvent pas partir en vacances cet été.»