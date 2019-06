Qu'est-ce que l'effet de levier en Bourse?

L'effet de levier est un outil qui permet au trader de décupler sa capacité d'investissement en ne mobilisant qu'une partie de son capital. En pratique, l'effet de levier permet de trader pour un montant allant jusqu'à 1000 fois la valeur de votre capital.

Il se note de façon particulière, par exemple, effet de levier 1:30, effet de levier 1:50 ou même effet de levier 1:500. Un effet de levier 1:100, par exemple, signifie que si vous disposez d'un capital de 100 euros, vous pouvez trader pour un montant de 10 000 euros (100×100), sans avoir à mobiliser ces 10'000 euros.

L'intérêt de l'effet de levier est évident : la perspective de gains se voit décuplée. Mais il faut garder à l'esprit que les pertes le sont également. Ici, le trader peut perdre jusqu'à 10'000 euros au lieu de 100. C'est pourquoi l'effet de levier est dénoncé comme une pratique à risque et fait l'objet d'une campagne de sensibilisation par l'AMF.

Quels instruments financiers sont caractérisés par l’utilisation d’effet de levier financier?

On peut trader avec effet de levier sur différents marchés boursiers, tels que les actions, les indices, les matières premières, les obligations, ou bien sûr le Forex. C'est d'ailleurs sur le marché des devises qu'on trouve l'effet de levier maximum, qui peut aller jusqu'à 1:500 selon les courtiers. Vous pouvez tester l’effet de levier sur un compte de simulation en bourse.

De la même manière, on compte de nombreux produits à effet de levier, tels que les CFD, les Futures, ou encore les options. Depuis l'été 2018, les effets de levier relatifs à certains actifs ont été plafonnés par l'ESMA, l'autorité de régulation européenne:

- Paires Forex majeures: 1:30

- Paires Forex mineures: 1:20

- CFD or: 1:20

- CFD matières premières: 1:10

- CFD actions: 1:5

- CFD crypto-monnaie: 1:2

Comment utiliser l'effet de levier en Bourse?

Si la manière d'utiliser l'effet de levier dépend de la stratégie de trading appliquée, la règle veut que plus une position est longue, plus l'effet de levier devrait être bas. En ce qui concerne les traders professionnels, ils appliquent souvent un effet de levier maximum afin de réduire leur marge. Les traders débutants, en revanche, devraient toujours utiliser un effet de levier assez faible le temps de se familiariser avec la pratique du trading. Cela leur permet d'apprendre à trader, à gagner comme à perdre, en limitant les dégâts. D'une manière générale, pour bien utiliser l'effet de levier en bourse, on peut suivre ces trois conseils:

- Utiliser un effet de levier faible, surtout pour les débutants,

- Choisir un produit à effet de levier simple, comme les CFD,

- Trader chez un broker qui permet de choisir et de modifier son effet de levier.

Quel effet de levier choisir?

On l'a vu, le choix d'un effet de levier dépend de la stratégie de trading mise en place. Ainsi, les traders de position choisissent en général un effet de levier de 1:5 à 1:20. Les scalpers, en revanche, utilisent plutôt des effets de levier très élevés, allant de 1:50 jusqu'à 1:500.

Peut-on trader sans effet de levier ?

Pour finir, soulignons que le trading sans effet de levier est tout à fait possible. Cela revient à trader avec un effet de levier de 1:1. Vous pouvez trader sans effet de levier quand vous disposez du capital nécessaire pour trader les ordres souhaités. Dans ce cas, tout ce capital est investi. Si trader sans effet de levier présente l'avantage évident de limiter les pertes, cela plafonne également les perspectives de gains. Il reste donc intéressant de trouver l'effet de levier adapté à votre stratégie de trading et à votre profil d'investisseur.