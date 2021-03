Diplomatie – Pyongyang refuse le contact avec les USA sauf s’ils renoncent à leur «politique hostile» La Corée du Nord a une nouvelle fois tenu des propos agressifs envers les États-Unis de Joe Biden jeudi, alors que le chef de la diplomatie américaine se trouve en Asie.

Kim Jong Un et sa sœur. AFP

La Corée du Nord a annoncé jeudi qu’elle ignorerait les tentatives de prise de contact des États-Unis tant que Washington n’aurait pas renoncé à sa «politique hostile» envers elle, a rapporté l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

«Aucun contact entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée et aucun dialogue ne peuvent avoir lieu avant que les États-Unis ne mettent fin à leur politique hostile à la RPDC», a déclaré Choe Son Hui, première vice-ministre des Affaires étrangères, selon KCNA citée par l’agence de presse sud-coréenne Yonhap. «Par conséquent, nous continuerons dans l’avenir à ignorer de telles tentatives des États-Unis», a ajouté Choe Son Hui.

L’avertissement de Pyongyang est intervenu alors que deux hauts responsables américains, le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, se trouvaient à Séoul. La Corée du Sud est la deuxième étape de la tournée entreprise dans la région par Antony Blinken et Lloyd Austin pour renforcer avec leurs alliés un front commun face à la Corée du Nord, qui dispose de l’arme nucléaire, et à l’influence croissante de la Chine.

Les deux responsables américains se sont entretenus mercredi avec leurs homologues sud-coréens. Ils doivent rencontrer jeudi le président sud-coréen Moon Jae-in. Séoul et Washington ont entamé la semaine dernière des manœuvres militaires conjointes, dont le lancement a été suivi mardi par une ferme mise en garde de Pyongyang à Washington.

«Odeur de poudre»

Kim Yo Jong, l’influente sœur du leader nord-coréen, a dit vouloir donner «un conseil à la nouvelle administration américaine qui tente de répandre une odeur de poudre sur notre pays». C’était la première fois depuis que Joe Biden a succédé à Donald Trump à la Maison-Blanche que Pyongyang mentionnait la nouvelle administration américaine.

«Si vous voulez dormir tranquilles pendant les quatre ans à venir (la durée d’un mandat présidentiel américain, ndlr), vous feriez bien de ne rien entreprendre qui vous fasse perdre le sommeil», a déclaré Kim Yo Jong, citée par le quotidien officiel Rodong Sinmun.

La politique atypique de Donald Trump envers la Corée du Nord avait donné lieu dans un premier temps à des échanges d’insultes et de menaces de guerre nucléaire avec Kim Jong Un, puis à une extraordinaire lune de miel diplomatique marquée par des sommets entre les deux dirigeants. Ces relations n’avaient finalement pas conduit à des avancées vers une dénucléarisation de la Corée du Nord, soumise à de multiples sanctions internationales en raison de ses programmes d’armes nucléaires et de missiles.

Le processus de négociation entre les États-Unis et la Corée du Nord avait été mené avec l’entremise du président sud-coréen Moon. Mais les relations entre Séoul et Pyongyang se sont fortement détériorées depuis l’échec du sommet Kim-Trump à Hanoï en février 2019. Depuis, Pyongyang a encore renforcé son isolement, fermant notamment ses frontières afin de se protéger de l’épidémie de Covid-19 apparue pour la première fois en Chine.

AFP