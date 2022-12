Corée du Nord – Pyongyang dit avoir mené un test pour un satellite espion La Corée du Nord a conduit un «test important» dans le cadre de la «phase finale» du développement d’un satellite espion, a communiqué lundi un média d’État.

Cette photo prise le 18 décembre 2022 et publiée par l’agence de presse centrale coréenne (KCNA) officielle de le 19 décembre 2022 montre une fusée transportant un satellite expérimental lors de son lancement la base de Sohae, dans la zone de Tongchang-ri (nord-ouest).

AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Dimanche, l’armée de Séoul a détecté le lancement de deux missiles balistiques de moyenne portée par Pyongyang, le dernier en date après une année marquée par une série record d’essais d’armements. Les tirs de dimanche constituaient «un test important de phase finale pour le développement d’un satellite de reconnaissance», a affirmé un porte-parole de la Direction nationale du développement aérospatial (NADA) de la Corée du Nord, selon l’agence d’État KCNA.

Les experts estiment que le développement d’un tel satellite pourrait servir de couverture à Pyongyang pour tester des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), ceux-ci partageant en grande partie la même technologie.

500 km d’altitude

Le test réalisé dimanche depuis la base de lancement de satellites de Sohae, dans la zone de Tongchang-ri (nord-ouest), a pu valider des «(éléments) techniques importants», notamment la captation d’images depuis l’espace ainsi que le traitement et la transmission de données par des dispositifs de communication. L’agence d’État a également rapporté que l’engin qui transportait le satellite «d’essai» – qui comportait des caméras, des émetteurs et des récepteurs d’images, des systèmes de contrôle et des batteries – a atteint une altitude de 500 kilomètres.

Le développement d’un satellite de reconnaissance figurait parmi les projets clés de Pyongyang en matière de défense dévoilés l’an dernier par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Plus tôt cette année, la Corée du Nord a conduit deux lancements, affirmant avoir effectué des essais sur des composants d’un satellite de reconnaissance. Selon Washington et Séoul, il s’agissait probablement de pièces de son nouveau missile balistique intercontinental Hwasong-17.

Kim Jong Un a intensifié ses programmes d’armements interdits depuis l’échec des négociations sur son programme nucléaire en 2019. Le dirigeant de Pyongyang a déclaré en 2022 vouloir que son pays détienne la force nucléaire la plus puissante du monde, qualifiant en septembre d’«irréversible» le statut de puissance nucléaire du Nord.

Washington et Séoul avertissent depuis plusieurs mois que la Corée du Nord pourrait être en train de préparer ce qui serait son septième essai nucléaire, le premier en cinq ans. Pyongyang est sous le coup de multiples sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU au sujet de son programme nucléaire et de ses missiles depuis 2006.

