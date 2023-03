Corée du Nord – Pyongyang a testé un nouveau drone sous-marin d’attaque nucléaire L’armée nord-coréenne a testé cette semaine un drone d’attaque dont la mission est de «produire un tsunami radioactif de grande ampleur» par une explosion sous-marine.

Kim Jong-un, observant un tir de missile nord-coréen avec sa fille, le 20 mars 2023. AFP

La Corée du Nord a testé cette semaine un nouveau drone d’attaque nucléaire sous-marin en réponse aux exercices militaires américano-sud-coréens, a annoncé vendredi l’agence d’État nord-coréenne KCNA.

De mardi à jeudi, l’armée nord-coréenne a déployé au large de la Province du Hamgyong du Sud et testé ce nouveau système d’armement, dont la mission est de «produire un tsunami radioactif de grande ampleur» par une explosion sous-marine et de détruire les navires et les ports ennemis, selon KCNA reçue à Séoul.

Multiplication des exercices

«Ce drone d’attaque nucléaire sous-marin peut être déployé sur toute côte ou port et remorqué par un navire de surface», a rapporté KCNA. Au moment de l’explosion sous-marine, le drone avait navigué pendant 59 heures et 12 minutes à une profondeur de 80 à 150 mètres.

La Commission militaire centrale du Nord du Parti des Travailleurs avait lancé ces tests «dans le but de mettre en garde l’ennemi contre une véritable crise nucléaire et de vérifier la fiabilité de la force nucléaire d’auto-défense». La Corée du Nord avait tiré plusieurs missiles de croisière mercredi, selon l’armée sud-coréenne qui mène en ce moment des exercices conjoints de grande ampleur avec les États-Unis.

La Corée du Nord considère tous les exercices de ce genre comme les répétitions d’une invasion de son territoire et a averti à plusieurs reprises qu’elle y répondrait de manière «massive». Ces nouveaux lancements et tests interviennent environ une semaine après que Pyongyang a procédé au tir d’essai de son missile le plus puissant, le Hwasong-17, son deuxième test de missile balistique intercontinental (ICBM) en 2023.

