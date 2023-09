Putschs à répétition – La France face au fantôme de la Françafrique Sur huit coups d’État en Afrique ces dix dernières années, six se concentrent dans les pays francophones. Une inquiétude pour la France, en perte d’influence. Alain Rebetez - Paris

Le président Macron en juin 2023 avec le président gabonais Ali Bongo. La France l’aura soutenu jusqu’au putsch qui l’a renversé. Ludovic MARIN/AFP

C’est une séquence inquiétante pour la France: en à peine plus de deux ans, six pays d’Afrique francophone ont connu un coup d’État, et la liste n’est probablement pas finie. Cela a commencé au Mali en mai 2021, puis en Guinée, au Burkina Faso et tout récemment, fin juillet, au Niger. Dans ces quatre pays du Sahel, c’est l’incapacité de la France à faire reculer le djihadisme, malgré une présence armée importante, qui a tout déclenché. À chaque fois, Paris a été pris au dépourvu. Partout, le sentiment anti-français est agité par les putschistes. Ce jeudi, les militaires au Niger ont confirmé sans concession leur volonté d’«expulser» l’ambassadeur de France.