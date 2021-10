Mobilité genevoise – Puplinge devra être contourné par le nord Le village prend des mesures pour ne plus subir le transit en heure de pointe. Entrée en force le 1er novembre. Marc Moulin

Ce tronçon de la rue de Graman, au centre de Puplinge, ne pourra bientôt plus être franchi en voiture durant les heures de pointe. MMO

Dès le mois prochain, on ne pourra plus franchir en voiture le cœur du village de Puplinge aux heures de pointe. À la hauteur de la mairie, la rue de Graman, dotée de bornes rétractables, n’autorisera plus que le passage des bus et de la mobilité douce, le matin de 6 h 30 à 9 h et le soir de 16 h à 19 h. La mesure se couple à une interdiction du trafic motorisé, à toute heure, sur un tronçon de la route de Cornière plus proche de la douane du même nom, sans écueil physique mais avec des contrôles et amendes à la clé. Ce raccourci entre la frontière et le centre de la localité sera ainsi débarrassé des vrombissements.