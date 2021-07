Riot Grrrl – Punk et féminisme: quand les filles ruent dans les arts Un livre signé Mathilde Carton raconte le rock féministe des Riot Grrrls américaines, dans les années 90, qui donne illico envie d’aller voir ce que la scène genevoise a fait d’équivalent et continue de produire aujourd’hui. Résolument punk, créatif et totalement féminin! Fabrice Gottraux

Hollywood, 1993: Kathleen Hanna, figure de proue des Riots Grrrls, en concert avec le groupe Bikini Kill lors d’une soirée Rock For Choice, en soutien au mouvement réclamant le droit à l’avortement. JEFF KRAVITZ/FILMMAGIC

Voilà un livre écrit en français, qui traite d’un mouvement artistique nord-américain et donne envie illico d’aller voir ce qui se trame à Genève.

L’ouvrage est paru au printemps et s’intitule «Riot Grrrl. Revolution Girl Style Now». Signé Mathilde Carton. Riot, soit l’«émeute» en français. Et Grrrl, sans le «i» mais avec les «r» additionnels. Manière d’exprimer le cri vorace qui sied à l’assaut des carcans culturels. Autrement dit, voici des filles déchaînées, lancées dans une «révolution à la façon des filles» et «maintenant!»

Du militantisme, oui, mais du fun aussi