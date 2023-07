Après les émeutes à Lausanne – «Punir les parents, c’est une réponse simpliste à un problème complexe» La France veut sanctionner les familles de jeunes délinquants. La Suisse doit-elle faire de même? Surtout pas, estime l’ancien juge Jean Zermatten. Gabriel Sassoon

En juin dernier, à Marseille, la police arrête une personne participant à une manifestation suivant la mort de Nahel, tué par un policier. AFP

Emmanuel Macron l’a annoncé début juillet, après les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel: le président français envisage de sanctionner «financièrement et facilement» les familles dès la première infraction de leur enfant. Bonne ou mauvaise idée? Les ambitions du gouvernement divisent dans l’Hexagone. Et en Suisse? La question peut également se poser. L’ampleur des événements diffère, mais la ville de Lausanne a, elle aussi, été marquée par des émeutes de jeunes dans le sillage des soulèvements français. Jean Zermatten, ancien juge des mineurs du canton du Valais et fondateur de l’Institut international des droits de l’enfant, livre son analyse.