Manifestation musicale – Pully se remet à l’heure du Québec Après deux reports, une nouvelle édition du Festival Pully-Lavaux à l’heure du Québec aura lieu du 5 au 11 juin 2022. Celle-ci accueillera des artistes québécois.

La chanteuse québécoise Cœur de Pirate sera l’une des têtes d’affiche de la manifestation musicale. KEYSTONE/Thibault Camus

Après deux reports en 2020 et 2021, le Festival Pully-Lavaux à l’heure du Québec réunira à nouveau les bords du Léman et les rives du Saint-Laurent en 2022. La manifestation musicale se tiendra du 5 au 11 juin 2022 au théâtre de l’Octogone et à la salle Arnold Reymond à Pully.

Lire aussi: Festival à Cully en juin Lavaux Classic se trouve un cap et un capitaine Abo Pully prend l’accent québécois Garou et les Cowboys Fringants à Pully en juin Le festival vibrera au rythme des artistes québécois avec notamment Coeur de Pirate, Lynda Lemay, Charlotte Cardin et Amir, ont annoncé cette semaine les organisateurs. L’ensemble de la programmation sera dévoilé l’an prochain, précisent-ils.

Fondé en 1996, le Festival Pully-Lavaux à l’heure du Québec accueille plus de 20’000 spectateurs à chaque édition. Il incarne l’une des plus grandes scènes européennes de musique francophone d'Amérique du Nord. Il est soutenu par la commune de Pully.

ATS

