Fr. 4'950.- | 7 jours | Pour la semaine de votre choix – Pullman Maldives Maamutaa Détendez-vous dans l'un des plus beaux endroits du monde!

Niché entre une mini-forêt et un lac naturel, le Pullman Maldives All-Inclusive Resort est le nec plus ultra pour des vacances à la plage. Entre la forêt privée ombragée et les plages douces à l'eau cristalline, il sera difficile de ne pas tomber amoureux de cet endroit lors de votre séjour.

Prix

Package pour 7 nuits:

dès Fr. 4'950.- par personne, sur la base de 2 personnes voyageant ensemble soit un rabais de 25% sur le prix des nuitées, par rapport au prix publié.

Détail des prestations Afficher plus Ce prix comprend: Le vol direct en classe éco avec Swiss/Edelweiss Zurich > Malé A/R

7 nuits au resort Pullman Maldives Maamutaa 5* en chambre Ocean Pool Villa (= villa sur pilotis avec piscine privée)

Les transferts offerts de/à l'aéroport de Malé

All-inclusive : tous les repas et les boissons sur place (à l'exception des produits premium)

Une excursion et une activité par personne, à choix selon la liste établie par l'hôtel- le prêt du matériel de snorkeling

Session de yoga quotidienne, utilisation du court de tennis

Location de sports nautiques non motorisés pendant une heure par jour

Kids' club pour les enfants

Six pièces de blanchisserie par personne à l'arrivée

