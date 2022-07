La loi et vous

Oui, pour autant que vous soyez capable de discernement.

Une transfusion sanguine est une mesure médicale et, en tant que telle, une intrusion dans votre personnalité. Comme il s'agit d'un droit très personnel, vous seul pouvez être d'accord ou non avec la procédure. Ceci pour autant que vous sachiez faire preuve de discernement. Si ce n'est pas le cas, la médecin responsable vérifiera – sauf si elle doit agir immédiatement – si une transfusion sanguine correspond à votre volonté. Le moyen le plus simple pour elle de le faire est d’avoir préparé les directives anticipées du patient au préalable. S'il n'y a pas de directives anticipées, la médecin demandera à vos proches si une transfusion sanguine est ce que vous souhaitez.