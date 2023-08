La loi et vous – Puis-je prendre congé parce que personne ne s’occupe de mon chien? Chaque semaine, un expert juridique du TCS vous donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Photo d’illustration. LUCIEN FORTUNATI

La détentrice de l’animal est responsable de son animal domestique. L’employeuse n’est pas tenue d’accorder du temps libre pour la garde régulière du chien. Mais s’il s’agit d’une urgence et que personne d’autre ne peut s’occuper de l’animal, l’employé a droit au temps libre nécessaire.

Il n’existe pas de dispositions particulières autour du temps de travail pour les salariés ayant des animaux domestiques: l’employeuse n’est en principe pas tenue d’aménager les horaires de travail en fonction des besoins d’une détentrice d’animaux. En revanche, elle doit indemniser l’employé pour le temps passé à s’occuper de son animal et à le soigner en cas d’urgence. En effet, la détentrice de l’animal est légalement tenue de le faire.

S’occuper d’un animal ne donne pas droit à des jours de congé

Tout comme les parents qui travaillent doivent organiser la garde de leurs enfants, l’employé doit veiller à ce que son animal soit pris en charge pendant son temps de travail. Il n’a en principe pas le droit de venir au bureau avec son chien, ni de faire du télétravail ou de prendre carrément congé. Les dispositions qui privilégient les travailleurs ayant des obligations familiales dans la fixation de leur temps de travail ne s’appliquent pas aux travailleurs ayant des animaux domestiques.

En revanche, une détentrice d’animaux peut tenter d’argumenter que les heures supplémentaires ne peuvent pas être raisonnablement exigées d’elle, par exemple parce qu’elle doit sortir son chien.

Temps libre et payé en cas d’urgence

Une détentrice d’animaux doit soigner son animal et, en vertu de la législation sur la protection des animaux, elle doit «les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort». Si le traitement d’urgence n’est possible que pendant les heures de travail, l’employeuse doit donner congé à l’employé. Elle doit également lui verser le salaire correspondant pour une période limitée.

